сегодня в 11:44

Перевозку замаскированных под яблоки 300 кг наркотиков сорвали в Подмосковье

Таможенники обнаружили 300 кг наркотиков, которые пытались ввезти в РФ под видом яблок из Молдавии. Запрещенные вещества перевозила фура, в которой была 21 тонна фруктов, сообщает пресс-служба ФТС России.

Фуру с наркотиками остановили в Московской области. Во время досмотра в полу полуприцепа нашли 3 тайника. В них перевозили 106 брикетов.

Вещества отправили на экспертизу. В вакуумных пакетах обнаружили наркотики синтетического и растительного происхождения — метадон, клефедрон и гашиш. На «черном рынке» они стоят примерно 250 млн рублей.

Открыто уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.