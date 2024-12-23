Перевернувшийся на 40 км МКАД большегруз вез водку
Перевернувшийся на 40 км МКАД большегруз Scania оказался фурой, в которой перевозили водку. Авария произошла в понедельник утром в московском районе Ясенево, сообщает SHOT.
Грузовик Scania въехал в отбойник. Его начало крутить и перевернуло на бок.
Водитель фуры получил сильные травмы. Скорая увезла мужчину в больницу.
Сейчас движение в районе ДТП осуществляется по 2 полосам из 4, там собралась крупная пробка. В столичном Дептрансе рекомендовали объезжать место происшествия.