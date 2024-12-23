Дептранс Москвы: грузовик перевернулся на 40 километре МКАД

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На 40 километре МКАД рядом со съездом №41 перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На место происшествия выехали сотрудники городских служб. Они выясняют, при каких обстоятельствах грузовик опрокинулся.

Количество пострадавших пока неизвестно. Движение частично затруднено. Водителям порекомендовали объезжать место аварии.

Ранее на Новочеркасском бульваре в Москве произошло ДТП, в котором поучаствовала пожарная машина, автобус и несколько легковушек. Пострадали 17 человек.