Перестрелка в центре Одессы: молодой человек ранен

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Один человек пострадал при перестрелке в центре Одессы

В Одессе на Соборной площади произошел инцидент с применением огнестрельного оружия — один человек ранен, сообщают украинские СМИ.

Согласно предварительным данным украинских СМИ, 25-летний мужчина получил огнестрельное ранение в затылок.

По информации местных Telegram-каналов, нападение произошло средь бела дня в людном месте. Неизвестные преступники скрылись с места преступления до прибытия полиции.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Официальные комментарии от представителей Национальной полиции Украины пока отсутствуют. Известно, что площадь частично перекрыта для проведения следственных действий.

Ранее в Одессе ликвидировали местного военкома.