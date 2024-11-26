Танцовщица из Турции скончалась при загадочных обстоятельствах во время шоу в Москва-Сити. Как выяснилось, здоровье девушки сильно подкосили отношения с партнером-абьюзером, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла вечером 24 ноября. Участница шоу-балета в гримерке рассказала администратору о своем плохом самочувствии, но отказалась вызывать скорую помощь, заявив, что хочет выступить. Около 02:00 турчанка стала терять сознание и звать на помощь. Коллега сделала ей гормональный укол, однако 25-летняя девушка перестала дышать.

На протяжении последних 3 лет турецкая танцовщица жаловалась матери и врачам на плохое здоровье. Проблемы начались после начала отношений с партнером-абьюзером. У девушки произошел гормональный сбой и начались проблемы с сердечно-сосудистой системой. Она похудела до 35 кг.

После расставания танцовщица обратилась за помощью к врачам с жалобами на частые потери создания, сильнейшую слабость, жар и повышенное давление. Медики прописали лечение противозачаточными таблетками. Девушка принимала лекарства, однако головные боли, учащенный пульс и оттеки шеи не проходили.

Девушка начала набирать вес и в сентябре устроилась на работу в столичный ночной клуб в башне «Федерация». При этом из-за постоянных физических нагрузок у танцовщицы часто кружилась голова и повышалось давление.