Пересадка кожи потребуется пострадавшему при нападении на школу Красноярска

Накануне в Красноярске 14-летняя девочка принесла в школу бензин и подожгла одноклассников. Школьники, спасаясь от огня, бросились к выходу из класса. Агрессорша при этом стояла у двери и била по голове молотком всех выбегающих из помещения. В результате нападения пострадали пятеро подростков и учительница.

«Который потяжелее. <…> Там нужна будет пересадка, возможно, не одна. Локализация, в основном, спина. И ожоги поразили грудные кожные покровы. Клетки, которыми она (кожа — ред.) восстанавливается, они поражены, и придется пересаживать кожу», — рассказал Мацкевич.

Врач добавил, что подросток проходит стадию выхода из ожогового шока, степень ожогов составляет 25%. Двое других пострадавших школьников уже вышли из этого состояния. Дети находятся в стабильно тяжелом состоянии и получают всю необходимую медицинскую помощь.

