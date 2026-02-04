ЧП в красноярской школе: что известно о поджоге учеников, пострадавших и поджигательнице

В материале РИАМО читайте подробности о происшествии в Красноярске, где 4 февраля 14-летняя девочка принесла в школу бензин и подожгла одноклассников.

Что случилось в красноярской школе 4 февраля

Фото - © Прокуратура Красноярского края

4 февраля 2026 года диспетчерам службы 112 города Красноярска поступило сообщение о возгорании в школе №153. Оказалось, что одна из учениц, 14-летняя восьмиклассница Влада, во время урока алгебры подожгла горючую смесь и выплеснула ее в сторону учительницы и одноклассников. Школьники, спасаясь от огня, бросились к выходу из класса. Агрессорша при этом стояла у двери и била по голове молотком всех выбегающих из помещения.

В результате нападения пострадали пятеро подростков и учительница. Один из мальчиков госпитализирован с сильными ожогами спины, рук и головы, у него ожог 50% тела. Еще двое получили ожоги 20% поверхности тела, двое – черепно-мозговую травму. Ожоги зафиксированы и у самой нападавшей.

Что известно о поджигательнице из школы в Красноярске

Фото - © соцсети

Влада училась в восьмом классе и неоднократно высказывала в школьном чате намерения расправиться с учителями, даже проводила опросы на эту тему: «Кого хотелось бы устранить?» Накануне нападения, 3 февраля, она разместила в чате картинку с горящим человеком и подписью «сжигай заживо».

В соцсетях школьники пишут, что Влада считалась в классе тихоней и часто становилась объектом насмешек и травли со стороны некоторых подростков. Об этом же говорит и 19-летняя сестра девочки: сверстники постоянно издевались над Владой, но родителям она об этом не рассказывала. При этом администрация школы заверяет, что о буллинге в отношении Влады им ничего неизвестно.

По сообщениям красноярских СМИ, до 1 сентября 2025 года Влада находилась на домашнем обучении и школу не посещала.

После ЧП школьницу задержали, уже проводятся первые допросы в присутствии мамы. Родители характеризуют нападавшую как добрую и спокойную девочку, увлеченную плаванием, рисованием и игрой на гитаре, агрессивных намерений она никогда не высказывала. Семья считалась благополучной и обеспеченной.

Три уголовных дела: последствия поджога в школе Красноярска

Фото - © Прокуратура Красноярского края

По информации СМИ, «Комплекс Покровский», в который входила, в частности, школа № 153, заключил договор на охрану образовательных объектов на общую сумму 14,7 миллионов рублей. Однако, как рассказывают сами ученики, в школу их пускали без каких-либо проверок, не спрашивали даже пропуск.

Стало известно, что в начале 2026 года школа №153 уже попадала в поле внимания регионального Минобразования: руководство учебного заведения получило предостережение за игнорирование буллинга младшеклассника. Причиной стало видео, на котором второклассник избивает сверстника, а учитель спокойно наблюдает за этим и не вмешивается.

В Управлении образования администрации Красноярска после ЧП 4 февраля организовали проверку, будет дана оценка действиям сотрудников школы.

СК России, в свою очередь, инициировал открытие трех уголовных дел: о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.