Перерезавший горло девушке в Самаре убийца получил почти четверть века колонии

Суд назначил мужчине, который зарезал и выбросил девушку из авто в Самаре в 2023 году, 24 года и 11 месяцев колонии, сообщает РЕН ТВ .

34-летнюю девушку с перерезанным горлом нашли в Самаре 3 июля 2023 года. Пострадавшую выбросили из машины прямо на ходу. Спасти ее не удалось.

Причем убийца купил авто, на котором скрылся, у девушки. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Один из свидетелей указал на марку и номер авто, на котором уехал подозреваемый.

По подозрению в убийстве был задержан 21-летний житель Татарстана. Его поймали в 30 км от Казани.

Мужчине назначили 24 года и 11 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.

Ранее 14-летний подросток зарезал школьника в ходе ссоры в Дмитровском округе. Пострадавший умер.