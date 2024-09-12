Перепутали с беспилотником: в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет

Накануне около 16:30 два легкоспортивных самолета — ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 — вылетели из Апатит в Архангельск. При этом в 16:00 отменили временные ограничения на использование воздушного пространства после атаки дронов ВСУ.

Вероятно, информацию о снятии ограничений получили не все. Один из пилотов заметил, что второй самолет странно себя ведет, и подал сигнал бедствия. Позднее выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия.

Затем один из пилотов принял решение запросить посадку на аэродроме Апатит, а второй вернулся на место вылета. Общее время полета составило около 20 минут. После посадки командир пострадавшего воздушного судна доложил, что у борта пулями повреждены крыло и фары.

Ранее в аэропортах Мурманской области снова временно ограничили полеты. После этого средства ПВО сбили два беспилотника украинской армии в небе над Мурманской областью.