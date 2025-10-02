Перепутал с косулей: друг на охоте случайно застрелил главу района Новосибирска
Фото - © Unsplash.com
Главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба случайно застрелили во время охоты рядом с селом Шагалка в области. Об этом сообщает «112».
В окрестностях Шагалки охотиться на диких животных можно. Туда Гриб отправился вместе с друзьями.
Во время охоты приятель главы района стрельнул в косулю из карабина. Однако рядом с ней находился Гриб. Он погиб на месте после попадания пуль в тело.
Против друга Гриба возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Алтайском крае школьник случайно застрелил 11-летнюю девочку. Он играл с ружьем.
