Перепутал с косулей: друг на охоте случайно застрелил главу района Новосибирска

сегодня в 09:53

Главу Ленинского района Новосибирска Гриба случайно застрелили во время охоты

Главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба случайно застрелили во время охоты рядом с селом Шагалка в области. Об этом сообщает « 112 ».

В окрестностях Шагалки охотиться на диких животных можно. Туда Гриб отправился вместе с друзьями.

Во время охоты приятель главы района стрельнул в косулю из карабина. Однако рядом с ней находился Гриб. Он погиб на месте после попадания пуль в тело.

Против друга Гриба возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Алтайском крае школьник случайно застрелил 11-летнюю девочку. Он играл с ружьем.

