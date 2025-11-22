Переход на тот свет: трамвай снес пешеходов в Москве, один из них погиб
Момент смертельного наезда трамвая на пешеходов в Москве попал на видео
Трамвай наехал на двух пешеходов в Москве. Один из пострадавших скончался на месте, сообщает «112».
ДТП произошло в столичном районе Медведково накануне. По предварительным данным, мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте.
Когда они пересекали трамвайные пути, то попали под колеса общественного транспорта. Трамвай въехал на них на большой скорости.
В результате один из пешеходов скончался.
