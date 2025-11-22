Переход на тот свет: трамвай снес пешеходов в Москве, один из них погиб

сегодня в 17:43

Момент смертельного наезда трамвая на пешеходов в Москве попал на видео

Трамвай наехал на двух пешеходов в Москве. Один из пострадавших скончался на месте, сообщает «112» .

ДТП произошло в столичном районе Медведково накануне. По предварительным данным, мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте.

Когда они пересекали трамвайные пути, то попали под колеса общественного транспорта. Трамвай въехал на них на большой скорости.

В результате один из пешеходов скончался.

Ранее автомобиль полиции застрял на путях на юге столицы. Кадры появились в Сети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.