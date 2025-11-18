Полицейское авто застряло на путях и парализовало движение трамваев в Чертанове

Автомобиль застрял на путях на юге столицы в районе остановки «Чертановская улица, 28». Из-за этого задерживаются трамваи 1 и 16, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты общественного транспорта временно изменили.

Как пишет «МК: срочные новости», на путях застряла патрульная машина полиции.

В опубликованном видео показано, как автомобиль стоит поперек путей. Трамваи застряли на месте и не могут продолжить движение по маршруту.

