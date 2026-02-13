Перед смертью общались с мошенниками: 2 девочки покончили с собой в Петербурге

Девочки в Петербурге могли покончить с собой из-за украинских мошенников

Две семиклассницы в Санкт-Петербурге покончили с собой. Они не были знакомы и жили в разных районах городах, но есть и общая деталь — обе школьницы общались с украинскими мошенниками, сообщает «Фонтанка» .

Тела девочек нашли в Красногвардейском и Красносельском районах с разницей в один день. Следователи проводят проверку по факту гибели школьниц.

Во время изучения телефонов семиклассниц выяснилось, что обе девочки общались с неизвестными, следы которых ведут на Украину. Следователи вышли на некого мужчину из Хабаровска, но оказалось, что злоумышленники только использовали его паспортные данные.

Ранее в Подмосковье закрыли уголовное дело погибшей при загадочных обстоятельствах 18-летней Ксении Еловых. Следователи не обнаружили криминальной составляющей в смерти девушки.

