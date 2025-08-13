Пепловое облако Ключевского вулкана накрыло Петропавловск-Камчатский

сегодня в 10:28

Пепловое облако размером 350×110 км от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского, оно накрыло город, сообщает РИА Новости .

По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, это облако продолжает перемещаться на высоте 4,5 км. При этом интенсивность выбросов уменьшилась до 5,5 км над уровнем моря.

В местном управлении МЧС РФ уточнили, что угроза пеплопада в населенных пунктах региона уже миновала.

Для авиации на этой территории объявлен «оранжевый» код опасности.

Недавно сейсмологи зарегистрировали 54 афтершока на Камчатке, при этом жители ощутили шесть из них.

Ключевской находится в 30 км от поселка Ключи. Этот вулкан остается одним из самых активных в Евразии. Извержение началось 31 июля.