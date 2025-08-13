Пепловое облако Ключевского вулкана накрыло Петропавловск-Камчатский
Фото - © РИА Новости
Пепловое облако размером 350×110 км от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского, оно накрыло город, сообщает РИА Новости.
По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, это облако продолжает перемещаться на высоте 4,5 км. При этом интенсивность выбросов уменьшилась до 5,5 км над уровнем моря.
В местном управлении МЧС РФ уточнили, что угроза пеплопада в населенных пунктах региона уже миновала.
Для авиации на этой территории объявлен «оранжевый» код опасности.
Недавно сейсмологи зарегистрировали 54 афтершока на Камчатке, при этом жители ощутили шесть из них.
Ключевской находится в 30 км от поселка Ключи. Этот вулкан остается одним из самых активных в Евразии. Извержение началось 31 июля.