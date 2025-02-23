Пенсионерка оскорбляла Лукашенко и поплатилась за это в Петербурге
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В Петербурге сотрудники дорожной полиции задержали 62-летнюю уроженку Гомельской области, которая находилась в розыске за оскорбления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщает «Фонтанка».
Пенсионерку задержали в воскресенье на Финляндском вокзале. Правоохранительные органы выяснили, что женщина находится в розыске за негативные комментарии в адрес белорусского лидера, которые она оставляла с ноября 2021-го по сентябрь 2022 года.
Сотрудники полиции Петербурга уведомили белорусскую сторону о поимке пенсионерки, объявленной в розыск. На территории Союзного государства задержанную ожидает мера пресечения в виде заключения под стражу.
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