сегодня в 05:59

Заместителя министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинна уволили за оскорбительные комментарии в закрытой группе в мессенджере WhatsApp*, сообщает РИА Новости .

Замглавы Минздрава уволили после того, как в газете разоблачили его расистские и сексистские сообщения.

Кроме того, чиновник позволял себе антисемитские замечания и «шутил» в группе мессенджера о том, что его избирателя «сбивает» грузовик.

Также он выразил надежду на то, что пенсионер, который обратился к нему с вопросом насчет мусорных баков, «скоро умрет».

Ранее американка, которая записала в зоне спецоперации видеоролик с оскорблениями россиян, по информации военных экспертов, является офицером американской Береговой охраны, она находится в звании капитана.

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