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Пенсионерка в Москве выпала из окна, пытаясь покормить дворовую кошку

Пожилая женщина выпала из окна четвертого этажа, когда пыталась покормить дворовую кошку на юго-востоке Москвы, сообщает Baza .

Трагедия произошла в многоэтажке на 1-й улице Машиностроения. По словам очевидца, пенсионерка пыталась привлечь внимание дворового кота, но не удержалась и сорвалась.

Москвичка выпала из окна на глазах очевидцев. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее оставшийся без присмотра ребенок 2023 года рождения выпал из окна 7 этажа дома на улице Обручева в Москве. Его госпитализировали.