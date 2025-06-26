Пенсионерка в Москве выпала из окна, пытаясь покормить дворовую кошку
Фото - © Медиасток.рф
Пожилая женщина выпала из окна четвертого этажа, когда пыталась покормить дворовую кошку на юго-востоке Москвы, сообщает Baza.
Трагедия произошла в многоэтажке на 1-й улице Машиностроения. По словам очевидца, пенсионерка пыталась привлечь внимание дворового кота, но не удержалась и сорвалась.
Москвичка выпала из окна на глазах очевидцев. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее оставшийся без присмотра ребенок 2023 года рождения выпал из окна 7 этажа дома на улице Обручева в Москве. Его госпитализировали.