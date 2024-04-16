Пенсионерка попала под колеса 2 иномарок на Красной Пресне в Москве и погибла

Смертельное ДТП с участием пожилой женщины-пешехода произошло на улице Красная Пресня в столице, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Водитель на автомобиле Li сбил 84-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, затем на нее наехала Toyota, которая следовала в попутном направлении.

Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте аварии.

Аналогичное ДТП со смертельным исходом произошло во вторник ночью на Кутузовском проспекте Москвы. Два автомобиля такси друг за другом наехали на мужчину-пешехода, решившего перейти дорогу в неположенном месте. Он погиб.

Госавтоинспекция напоминает столичным водителям, что на дороге нужно соблюдать ПДД, скоростной режим и правильно выбирать дистанцию до других машин. А пешеходам следует перед переходом дороги убедиться в безопасности, не спешить и внимательно оценить ситуацию на проезжей части.