Пенсионерка на внедорожнике раздавила 16-летнюю девушку в Севастополе

ДТП произошло в воскресенье около 15:00 на проспекте Октябрьской революции. 66-летняя женщина выезжала с прилегающей территории, не убедившись в безопасности маневра.

На опубликованных кадрах видно, как девушка с парнем проходят мимо внедорожника Mitsubishi Pajero. Неожиданно автомобиль трогается и переезжает девушку. Молодому человеку удалось увернуться и не оказаться под колесами.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).