сегодня в 10:49

Пенсионерка-дайвер была сутки в воде на Сахалине, так как ее потерял инструктор

63-летняя жительница Петербурга около суток провела в воде Татарского пролива на Сахалине после того, как ее потерял инструктор во время погружения, сообщает SHOT .

Пенсионерка ныряла вместе с инструктором. Но в какой-то момент мужчина вернулся на поверхность, думая, что туристка поднялась с другой группой, но не нашел ее там.

Женщину искали около суток. Для поисков специалисты использовали катера и вертолеты.

Пенсионерку-дайвера обнаружили в 15 км от берега. Женщину экстренно доставили на остров Монерон, где ее осмотрели врачи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».