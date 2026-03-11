Пенсионер выстрелил в глаз соседской кошке из пневматической винтовки

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Пенсионер выстрелил в глаз кошке из-за того, что она бродила по его огороду, сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Заявление в полицию написала соседка. Женщина рассказала, что неизвестный выстрелил в ее кошку и попал в глаз, чем нанес животному серьезную травму. К поискам приступили незамедлительно.

Преступника нашли оперативно. Им оказался местный житель 1951 года рождения. Пенсионер рассказал, что его раздражают коты, которые приходят на огород, где он выращивает овощи. Поэтому он стреляет по животным из пневматической винтовки.

Ранее в Приморье на камеры видеонаблюдения попало преступление. Мужчина на автомобиле с винтовкой гнался за собакой, а потом застрелил ее, забрав с собой безжизненное тело животного.

