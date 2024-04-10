Паводок угрожает многоэтажкам в центре Оренбурга
Вода от паводка дошла до центра Оренбурга
Фото - © Паводок в Оренбурге/РИА Новости
Многоэтажные дома в центре Оренбурга находятся под угрозой затопления от паводка, сообщает Mash.
В настоящее время паводок подбирается к ЖК «Риверсайд». До этого вода не поднималась выше фундамента многоквартирных домов.
Сотрудники МЧС готовятся к выкладке водоналивных дамб на главной набережной.
Ближайшие два дня в Оренбурге прогнозируют пик паводка, который составляет около 2 тыс. домов
Вода в Урале поднялась до 11 метров. В ближайшие дни уровень воды может понизиться.
Ранее уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до рекордных 942 сантиметров.