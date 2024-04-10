Фото - © Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до рекордных 942 сантиметров

Вода в Урале поднялась на 11 сантиметров за два часа

Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до рекордных 942 сантиметров, сообщили в мэрии города.

«Уровень воды в Урале в Оренбурге по состоянию на 24:00 составил 942 сантиметра», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Глава города Сергей Салмин лично следит на ситуацией, указано в сообщении.

Запрос на эвакуацию пока не поступал.

Уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр накануне вечером.