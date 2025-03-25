Пассажирский самолет заметил НЛО у Москвы

Aviaincident: пилоты AZAL заметили НЛО в небе у Москвы

Экипаж пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) заметил НЛО, когда подлетал к Москве. Силы ПВО «отметку не наблюдали», утверждает Aviaincident .

Заявлено, что инцидент произошел 24 марта. Пассажирский борт летел из Баку в Москву, когда пилоты заметили неопознанный летающий объект к юго-востоку от российской столицы. НЛО находилось выше полета.

«Было проведено оповещение, но органы ПВО отметку не наблюдали», — сообщается в публикации.

Самолет зашел на успешную посадку в Москве.

Пока неизвестно, чем могло оказаться НЛО, о котором заявлял азербайджанский экипаж.

Двумя неделями ранее лайнер «Аэрофлота» также встретил НЛО над столичным регионом.

