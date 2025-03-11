Самолет «Аэрофлота» встретил НЛО над столичным регионом
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
В 45 км северо-восточнее Москвы самолет компании «Аэрофлот» встретил НЛО, сообщает Aviaincident.
Экипаж доложил, что наблюдает шар красного цвета с корзиной 500 м справа от лайнера и в 2 тыс. футов ниже. Разрешение на использования воздушного пространства (ИВП) в данном районе не выдавалось.
Оповещение о ситуации было проведено. Органы ПВО отметку не наблюдают.
Инцидент случился с самолетом А320/М, выполняющим рейс AFL1247 Оренбург — Москва (Шереметьево).