Самолет «Аэрофлота» встретил НЛО над столичным регионом

Экипаж доложил, что наблюдает шар красного цвета с корзиной 500 м справа от лайнера и в 2 тыс. футов ниже. Разрешение на использования воздушного пространства (ИВП) в данном районе не выдавалось.

Оповещение о ситуации было проведено. Органы ПВО отметку не наблюдают.

Инцидент случился с самолетом А320/М, выполняющим рейс AFL1247 Оренбург — Москва (Шереметьево).