Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норвегии

сегодня в 14:26

Пассажирский самолет нидерландской авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, который следовал из Осло в Амстердам, совершил вынужденную посадку в аэропорту Торп в Норвегии. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ .

Причиной вынужденной посадки стала неисправность в гидравлической системе. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Всего на борту находились 182 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным газеты VG, в настоящее время норвежский аэропорт Торп временно закрыт для дальнейших вылетов после аварийной посадки нидерландского самолета.

Ранее пассажирский самолет загорелся при аварийной посадке в аэропорту Канады. Воздушное судно ударилось крылом о взлетно-посадочную полосу.