сегодня в 16:07

Из-за возникшей технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind внепланово приземлился в аэропорту Пулково, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Лайнер летел рейсом Шереметьево — Кайо-Коко (Куба).

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им всех необходимых услуг.

Как уточняется на сайте Nordwind, лайнер сел на запасном аэродроме Пулково, чтобы обеспечить безопасность полета.

Авиакомпания планирует перевезти пассажиров до конечной точки на резервном самолете.

Ранее в районе Норвежского моря экипаж лайнера сообщил о неисправности, предположительно, связанном с отказом одного из двигателей.