сегодня в 14:32

Самолет Nordwind готовится к экстренной посадке в Пулково

Boeing 777 авиакомпании Nordwind совершает экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за отказа двигателя. Об этом сообщает «Осторожно, новости» .

Сегодня днем борт вылетел рейсом N4551 из Москвы на Кубу.

В районе Норвежского моря экипаж сообщил о неисправности, предположительно, связанном с отказом одного из двигателей.

Командир воздушного судна принял решение о возвращении и вынужденной посадке в аэропорту Пулково. Самолет пролетел над Ладожским озером и начал снижение.