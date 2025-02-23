Самолет Nordwind готовится к экстренной посадке в Пулково
Фото - © Pxhere.com
Boeing 777 авиакомпании Nordwind совершает экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за отказа двигателя. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Сегодня днем борт вылетел рейсом N4551 из Москвы на Кубу.
В районе Норвежского моря экипаж сообщил о неисправности, предположительно, связанном с отказом одного из двигателей.
Командир воздушного судна принял решение о возвращении и вынужденной посадке в аэропорту Пулково. Самолет пролетел над Ладожским озером и начал снижение.