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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

В норвежской области Нурланд сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вагоны съехали прямо в чащу леса. Один из них опрокинулся на бок у обочины автомобильной трассы.

Известно, что у пострадавших травмы легкой степени тяжести. Сейчас идет эвакуация людей.

По информации спасателей, в поезде находились от 50 до 70 пассажиров. О причинах инцидента не сообщается.

Ранее во Владимирской области семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на станции Муром.