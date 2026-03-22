Пассажирский поезд сбил стадо зубров в Польше. В результате столкновения трое животных погибли, сообщает радиостанция RMF FM .

Авария произошла в населенном пункте Кравщизн Подляского воеводства. Поезд, двигавшийся по маршруту Белосток — Варшава, столкнулся с животными, которые переходили ж/д пути. Среди пассажиров пострадавших нет.

Движение по железной дороге было временно остановлено. Аварийные службы продолжают работу на месте происшествия.

На маршруте Хайнувка — Черемха для пассажиров организовали автобусные перевозки.

