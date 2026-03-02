Транссиб был перекрыт: в Пермском крае с рельсов сошел грузовой поезд

В ночь на 2 марта в Пермском крае с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда с зерном. Движение по Транссибу было приостановлено, сообщает properm.ru .

Авария произошла на перегоне Ферма — Бахаревка участка Пермь II — Шаля. С рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового состава. Один из них столкнулся с локомотивом электропоезда.

По данным СвЖД, пострадавших нет. Однако движение на перегоне полностью было остановлено. Из-за этого задерживалось более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда: Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва.

Электрички Кишерть — Пермь II и Кишерть — Верещагино следовали только до Мулянки, поезд Верещагино — Шаля — до Перми II. Электрички Кукуштан — Пермь II отменены. Поезд «Финист» из Перми в Екатеринбург также не вышел в рейс.

Поезда дальнего следования направляли в обход закрытого участка Транссиба через станцию Калино.

