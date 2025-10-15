Пассажирка «Уральских авиалиний» чуть не стала матерью в полете

19-летняя девушка, летевшая из Екатеринбурга в Свердловской области в узбекистанский Самарканд бортом авиакомпании «Уральские авиалинии», чуть не стала матерью во время полета. У нее начались схватки, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале .

Во время полета девушка пожаловалась бортпроводникам на появление болей в животе. К ней подошли врач-невролог и фельдшер. Они обнаружили, что у девушки начались схватки.

Бортпроводницы позаботились о девушке. Ей сделали удобное место в салоне из ряда кресел — импровизированную палату. Высота, на которой летел самолет, в тот момент составляла 10 км.

До конца путешествия бортпроводники находились рядом с будущей мамой и помогали ей. Медики следили за состоянием девушки.

Командир самолета при приземлении сообщил диспетчерам аэропорта, что нужна медпомощь. Воздушное судно село в Самарканде. Девушку встретили доктора и отвезли в роддом.

