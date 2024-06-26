Пассажирка сошедшего с рельсов в Коми поезда: люди через окна вылетали в воду

Одна из женщин, которая находилась с 8-месячной дочерью в уцелевшем вагоне при крушении поезда Воркута — Новороссийск, рассказала, что происходило внутри состава в момент ЧП, сообщает SHOT .

По ее словам, когда состав тронулся по направлению в Новороссийск, ничего не предвещало беды. Примерно через 15 минут от начала движения поезд начало сильно качать, вещи посыпались с полок, а люди начали падать и получать первые травмы.

«Люди через стекла вылетали прямо в воду, некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Очень такая ужасная картина, стрессовая», — заявила женщина.

Сама пассажирка не пострадала, ее дочка также уцелела. Выбраться из вагона им помогли мужчины, которые уже находились снаружи состава.

Ранее в РЖД уточнили, что в результате происшествия пострадали 46 человек. Всем им оказывается медицинская помощь. По предварительной версии, поезд сошел с рельсов из-за подмытого дождями железнодорожного полотна.