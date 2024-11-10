Пассажира нашли мертвым в туалете поезда Грозный-Москва

Труп пассажира обнаружили в туалете поезда, следовавшего из Грозного в Москву. 31-летний житель Уфы покончил с собой, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Тело мужчины нашли незадолго до прибытия состава на Казанский вокзал. Правоохранительные органы устанавливают мотивы поступка и пытаются найти ответ на вопрос, почему уфимец решил умереть в поезде.

Ранее в Мурманской области российский солдат покончил с собой после того, как проиграл 900 тыс. рублей в онлайн-казино. Эти деньги ему с женой подарили на свадьбу.

23-летний военнослужащий был начальником вещевой службы в части Мурманской области. В начале 2024 года он женился на возлюбленной.