Пассажир зарезал таксиста, угнал его авто и попал в ДТП под Ульяновском

Неадекват убил таксиста и угнал его автомобиль в Ульяновской области, но сразу же попал в аварию и был пойман правоохранителями, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, мужчина вод видом пассажира сел в автомобиль. Когда водитель начал поездку, злоумышленник несколько раз ударил его ножом.

После этого он сел за руль и попытался скрыться с места происшествия. Однако мужчина не справился с управлением и съехал с трассы. При этом он получил травмы и был доставлен в больницу.

Рядом с автомобилем такси был найден труп. На месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

