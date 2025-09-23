В Первоуральске иностранка зарезала 13-летнюю дочь знакомых и избежит наказания

В суд передано уголовное дело против 22-летней иностранки, которая нанесла 40 ножевых ранений дочери своих знакомых в Первоуральске Свердловской области. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает «Лента.ру» .

По версии следствия, 9 октября прошлого года обвиняемая пришла в квартиру к знакомой на проспекте Космонавтов с целью забрать журнал. В тот момент дома находилась только 13-летняя дочь знакомой. Девочка пригласила гостью выпить чаю. Иностранка обратила внимание на женскую сумку в комнате и решила украсть из нее деньги.

Подросток заметила подозрительные действия иностранки и, когда та поняла, что ее разоблачили, напала на девочку с ножом. Тело школьницы с 40 ножевыми ранениями обнаружили в квартире.

Женщина обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 162 УК РФ (разбой). Следствие настаивает на отправке обвиняемой на принудительное лечение. По мнению экспертов, в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии временного психического расстройства и не отдавала отчет своим действиям.