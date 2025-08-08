Пассажир выжил после падения на пути на станции метро «Владыкино» в Москве
Пассажир выжил после падения на пути на станции метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщает ТАСС.
«Человека деблокировали. Он жив, пострадал. Метро работает в штатном режиме», — заявили в оперативных службах.
В пятницу человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Движение на «серой» ветке было временно приостановлено от станции «Отрадное» до «Савеловской». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.
В настоящее время движение поездов на данной линии Мосметро полностью восстановлено.