сегодня в 15:58

Пассажир выжил после падения на пути на станции метро «Владыкино» в Москве

Пассажир выжил после падения на пути на станции метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщает ТАСС .

«Человека деблокировали. Он жив, пострадал. Метро работает в штатном режиме», — заявили в оперативных службах.

В пятницу человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Движение на «серой» ветке было временно приостановлено от станции «Отрадное» до «Савеловской». В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение поездов на данной линии Мосметро полностью восстановлено.