сегодня в 14:37

Мужчина скончался на борту рейса Москва — Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет экстренно посадили в аэропорту Минеральных Вод, сообщает SHOT .

В ходе полета на высоте более 10 тыс. метров 56-летнему пассажиру резко стало плохо и он потерял сознание.

В Минеральных Водах к самолету прибыли карета скорой помощи. Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось.

Ранее пилот вертолета скончался от сердечного приступа, выполняя рейс на Камчатке. Перед этим он посадил воздушное судно на вулкан Крашенинникова и ожидал помощи.