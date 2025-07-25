Пассажир рейса Стамбул-Москва назвал граждан Турции «чурками»

Пассажир рейса Стамбул-Москва устроил дебош на борту прямо перед вылетом. Он оскорбил граждан Турции, назвав их «чурками», сообщает «Осторожно, новости» .

Рейс выполняла авиакомпания Turkish Airlines. Очевидцы рассказали, что перед вылетом на борту произошел конфликт между пассажирами.

Один из участников потасовки вел себя хуже других: он кричал, оскорблял граждан Турции, называя их «чурками». В ответ на это одна из пассажирок назвала его расистом и ксенофобом.

После этого конфликт разгорелся с новой силой. Бортпроводники пытались успокоить пассажиров, однако у них ничего не вышло.

В итоге сотрудники авиакомпании вызвали полицию. Участников конфликта сняли с рейса.

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