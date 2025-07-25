Пассажир рейса Стамбул-Москва назвал граждан Турции «чурками»
Пассажир рейса Стамбул-Москва устроил дебош на борту прямо перед вылетом. Он оскорбил граждан Турции, назвав их «чурками», сообщает «Осторожно, новости».
Рейс выполняла авиакомпания Turkish Airlines. Очевидцы рассказали, что перед вылетом на борту произошел конфликт между пассажирами.
Один из участников потасовки вел себя хуже других: он кричал, оскорблял граждан Турции, называя их «чурками». В ответ на это одна из пассажирок назвала его расистом и ксенофобом.
После этого конфликт разгорелся с новой силой. Бортпроводники пытались успокоить пассажиров, однако у них ничего не вышло.
В итоге сотрудники авиакомпании вызвали полицию. Участников конфликта сняли с рейса.
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