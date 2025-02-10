Партию шоколада со взрывчаткой нашли в зоне СВО

Опасную партию шоколада, внутри которого оказалась взрывчатка, выявили в зоне СВО, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, при одном укусе такого «лакомства» произошел бы взрыв. К счастью, партию обезвредили.

Депутат не стал уточнять, где именно нашли шоколад со взрывчаткой. Также он не стал говорить о его происхождении.

При этом Гусев добавил, что данный инцидент говорит о необходимости усиления контроля за качеством и безопасностью продуктов внутри страны.

По его мнению, случившееся также доказывает, что важно следить за тем, что именно попадает к российским военнослужащим на передовую. Депутат добавил, что противник в своих атаках использует не только БПЛА и другие технологии, но и даже продукты.

Гусев призвал усилить контроль за продуктами в стране, а особенно тщательно проверять товары, которые завозятся в РФ через параллельный импорт.

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