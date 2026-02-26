Парень зарезал бывшую возлюбленную в Москве и скрылся за границей

В Москве парень убил бывшую девушку. После этого он улетел из России, сообщает пресс-служба столичного Главного следственного управления СК России.

Происшествие случилось вечером 21 февраля. В московскую больницу из подъезда дома, расположенного в Ореховом проезде, доставили девушку 2004 года рождения. У нее были множественные колото-резаные ранения. Позже она скончалась от полученных травм.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Они провели осмотр места происшествия, а также изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей.

Благодаря проведенным мероприятиям удалось установить, что порезал девушку бывший возлюбленный. После этого он улетел за границу.

На данный момент подозреваемому заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

