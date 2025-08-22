сегодня в 14:00

Парапланерист разбился насмерть во время ночного полета в Ленобласти

Парапланерист разбился насмерть во время несогласованного ночного полета в Ленинградской области, сообщает 112 .

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Кавголово. Во время ночного полета 58-летний мужчина на мотопараплане совершил жесткую посадку. В результате полученных травм пилот скончался на месте происшествия.

Следствие установило, что погибший мужчина являлся собственником параплана. При этом полет не был с кем-либо согласован. Транспортная прокуратура и СК проводят проверку по факту произошедшего.

