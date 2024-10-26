Паппергер: на Украине появился завод Rheinmetall по изготовлению танков

Оборонная компания Rheinmetall возводит на Украине четыре оборонных предприятия. Там будут создавать боевые машины. Один из заводов по изготовлению танков уже появился, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление главы немецкого концерна Армина Паппергера.

Он отметил, что украинская военная промышленность — партнер ФРГ. На территории страны уже работает одно предприятие. Оно занимается обслуживанием и изготовлением техники.

Паппергер отметил, что на заводе Rheinmetall создадут новейшую боевую пехотную машину Lynx. Также предприятие обслуживает другие БМП, переданные Западом, и танки.

Также немецкий концерн обещает возвести на территории Украины еще три предприятия. Среди них завод по изготовлению пороха, а также снарядов. Помимо этого, Rheinmetall поможет Киеву изготавливать системы противовоздушной обороны.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что будущий завод немецкого концерна Rheinmetall на Украине — законная цель для ВС РФ. Он будет подвергнут атаке.