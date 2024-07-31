Россия будет считать законной целью даже немецкий военный завод на Украине

Все военные заводы на территории Украины считаются законной целью для России, в том числе и иностранные, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Атакам будут подвергаться любые военные предприятия на территории соседней страны, вне зависимости от того, какие компании ими владеют. Так заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин на брифинге прокомментировал данные о том, что немецкий производитель оружия Rheinmettal получил заказ от Украины на строительство завода по созданию боеприпасов.

Дипломат отметил, что цена создаваемого Германией предприятия может составить 100 млн евро.

Ранее минобороны России сообщало, что ВС РФ расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразили Харьковский бронетанковый завод. Два цеха по ремонту и восстановлению бронированной техники были уничтожены.