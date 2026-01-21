«Папа, я не виноват!»: убийца многодетной матери на Урале оставил записку

сегодня в 17:26

Подросток, которого обвиняют в убийстве 47-летней многодетной матери из Горноуральского в Свердловской области, оставил родным записку, сообщает Е1.ru .

Согласно версии следствия, нападение произошло 6 января в подъезде жилого дома. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась 12 января.

После нападения 15-летний подросток находился под домашним арестом. Затем узнал о смерти пострадавшей и совершил побег. Перед этим он оставил послание семье.

«Папа, я не виноват! Я ничего не делал, за другого сидеть не буду, лучше умру», — раскрыли содержание записки родственники подростка.

По словам отца подозреваемого, Антон — «хороший мальчишка», который занимается футболом и хоккеем. Знакомая семьи утверждает, что парня оговорили, а его вину в убийстве многодетной матери еще предстоит доказать.

В ближайшее время суд определит Антону меру пресечения. По статье «Убийство» подростку грозит 10 лет лишения свободы.

