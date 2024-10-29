Пантера напала на трехлетнего мальчика в цирке Иркутской области

В Иркутской области пантера напала на трехлетнего мальчика в цирке «Дикий драйв». Ребенка госпитализировали с рваными ранами головы, сообщает SHOT .

Отмечается, что мужчина привел своего сына в цирк, который находился на гастролях в Ангарске, чтобы сфотографироваться с дикими животными. В тот день никаких представлений не было. Администрация цирка его пропустила.

В момент, когда мальчик находился на руках отца и они делали фото с пантерой, та набросилась на ребенка.

По факту произошедшего инициирована проверка. Отмечается, что жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в парке львов «Тайган» хищник загрыз управляющую парком и директора зоопарка «Сказка», которая работала в учреждении и заботилась о хищниках в течение 17 лет.