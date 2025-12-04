«Пальцы сломали»: что известно об искалеченной наркокарателями уральской школьнице

Школьница из Первоуральска, над которой устроили жестокую расправу за кражу наркотиков, рассказала о своем самочувствии. Девочка до сих пор не ходит в школу и находится на больничном, сообщает E1.RU .

По словам ребенка, у нее сломаны пальцы, но чувствует она себя нормально. Девочка переживает из-за того, что видео, на котором ее пытают и избивают, утекло в Сеть.

«Было бы лучше, если везде видео удалили. Меня все узнают», — уточнила школьница.

Она также рассказала, что хочет, чтобы ее обидчиков наказали. Сейчас они находятся в СИЗО в Екатеринбурге.

Искалеченная школьница растет в многодетной семье. У ее мамы шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние. По словам знакомых, школьница плохо учится — ее несколько раз оставляли на второй год. С парнями, которые ее пытали, она познакомилась около двух с половиной месяцев назад. Сами пытки произошли в начале ноября.

Предполагается, что девочка украла запрещенные вещества, за что ее жестоко избили, раздели, а на спине вырезали букву «Ж» канцелярским ножом.

Знакомая школьницы заявила, что никогда не видела ее с наркотиками. Она назвала пострадавшую тихим и приятным человеком. Знакомая предположила, что школьнице были нужны деньги.

