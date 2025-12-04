Раздели и вырезали «Ж» на спине: школьницу пытали на видео за кражу наркотиков

В Первоуральске провели показательную расправу над школьницей. Ее избили ногами, а после приказали раздеться догола на снегу, сообщает E1.ru .

Расправу сняли на видео, которое выложили в Сеть.

На протяжении 8 минут старшеклассницу пытали. Девочку били бутылкой, ломали об нее дубины, выворачивали пальцы и забивали камнями. Также ей на спине вырезали букву «Ж» канцелярским ножом, порезали руку. В ходе расправы лицо ребенка превратили в кровавое месиво. Также школьнице приказывали «не орать». Еще агрессоры требовали от девочки извинений.

Возможно, причиной жестокой расправы стало то, что девушка украла запрещенные вещества, принадлежавшие местному наркошопу.

В конце снятого мучителями видео голую школьницу в крови ставят на колени, ей срезают волосы.

Первоуральская школа, где учится девочка, подтвердила, что она травмирована. Инцидент произошел около месяца назад, но видео попало в Сеть только сейчас.

«Мы не можем ничего комментировать, так как разбирательство еще продолжается. Девочка жива и здорова, мы ее видели, но она до сих пор находится на больничном», — сказала директор школы.

