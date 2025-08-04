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Паломники были пассажирами автобуса, в который врезался поезд в Ленобласти

Паломники оказались пассажирами экскурсионного автобуса, который был протаранен грузовым поездом в Ленинградской области. Они направлялись в Тутаев в Ярославской области, рассказал РЕН ТВ источник.

По дороге паломники собирались сделать остановку в Александро-Свирском монастыре. В результате столкновения один человек погиб, 16 были травмированы.

В автобусе также ехали и два ребенка. Однако они целы.

Семь пассажиров автобуса находятся в тяжелом состоянии. Их отвезли в больницу. Инцидент произошел на переезде Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области утром 4 августа.