Число пострадавших при столкновении автобуса и поезда в Ленобласти выросло до 16 Происшествия сегодня в 09:07 Фото - © Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/РИА Новости

Число травмированных во время столкновения поезда и автобуса на ж/д переезде Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области выросло до 16. Один человек погиб, сообщает пресс-служба администрации региона.

Семь человек пребывают в тяжелом состоянии. Сотрудники скорой помощи доставляют травмированных в Волховскую и Лодейнопольскую больницы. Пострадавших помогают перевезти вертолеты санавиации. Их транспортируют в Ленинградскую областную клиническую больницу. Ранее грузовой поезд протаранил автобус на ж/д переезде. Обстоятельства произошедшего выясняются.